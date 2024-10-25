В Иркутске пройдет V бизнес-форум «Новый босс»

«Вызовы и возможности 2025» – главная тема юбилейного – пятого – бизнес-форума «Новый босс». Грандиозное событие для тех, кто стремится к развитию и укреплению своих позиций на рынке, состоится 8 ноября в Байкал Бизнес Центре. Мы узнали подробности о программе форума.

Рост, развитие, энтузиазм

«Новый босс» проходит в Иркутске уже в пятый раз, подтверждая свою значимость и актуальность. Впервые бизнес-интенсив собрал иркутских предпринимателей полтора года назад, в мае 2023-го. За это время он превратился в мощную платформу для развития и сотрудничества. Мероприятие набирает обороты с каждым разом. Сегодня «Новый босс» – это символ качества и надежности.

«Я испытываю бесконечный энтузиазм, – поделилась Олеся Семенова, организатор бизнес-интенсива «Новый босс», управляющая консалтинговой компании «Бизнес-партнер», основатель клиники «Ламарэ». – Меня радует, что за все время на форуме сложилась такая теплая атмосфера. Это живой организм, в работе которого участвуют все, не только я как организатор, но и участники, спикеры».

«Новый босс» меняет всех

Главное отличие юбилейного V «Нового босса» – расширение спикерского состава. Перед иркутянами выступит целая плеяда признанных экспертов. Мы изучили программу бизнес-форума и нашли как минимум 5 причин пойти на мероприятие:

1. Освоить 7 рычагов роста бизнеса

Об этом участникам «Нового босса» расскажет уже постоянный спикер бизнес-форума, маркетолог Максим Белоусов.

2. Узнать больше о возможностях мозга

Секретами на эту тему поделится Павел Палагин, нейроинженер эффективности, эксперт по развитию мозга и интеллекта, основатель комьюнити Neuromen. «Наша задача – чтобы через десятки лет будущие созидатели типа Илона Маска были из нейроменов и людей будущего», – говорит Павел.

3. Усилить бренд компании и личный бренд

Креативный директор и сооснователь бренда MONOCHROME Алиса Боха поделится знаниями для успешного позиционирования бренда на рынке. А бренд-стратег и ментор личного бренда для первых лиц бизнеса, владелица консалтинговой компании AzarenokPRO Мария Азаренок расскажет о личном бренде как инструменте антихрупкости.

4. Осознать пользу ошибок

«Любой опыт полезен» – под таким девизом выступит на форуме Елена Ландэ, Бренд Шеф, обладатель золотой звезды и гран-диплома французской школы Le Cordon Blue.

5. Научиться управлять хаосом

Предприниматель и член Координационного Совета НКО «Россия», эксперт Всероссийского Движения «Сильная Россия» Андрей Иванов раскроет секреты успешного управления в условиях глобальных перемен.

И это – далеко не полный список тем и спикеров! Общение обещает быть полезным и вдохновляющим. «Я наблюдаю, как многих участников мероприятие окрыляет. Кто-то получает большой поток клиентов, кто-то заряжается энергией, кто-то чувствует себя звездой. Метаморфозы происходят со всеми», – говорит Олеся Семенова.

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события и получить ценные знания от лучших профессионалов! Будьте в тренде, заряжайтесь энергией и готовьтесь к новым высотам вместе с «Новым боссом: Вызовы и возможности 2025».

Узнать подробности о программе бизнес-интенсива можно по ссылке https://newboss.pro