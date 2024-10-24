Темп роста цен на новостройки снизился в Сибири

С 18% в третьем квартале прошлого года, до 14% в 2024-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании KEY CAPITAL.

Согласно данным, в большинстве федеральных округов темпы роста стоимости жилья в новостройках в 2024 году снизились.

Исключение составил Северо-Западный федеральный округ, где цены в 2024 году выросли на 15% против 13% за первые три квартала 2023 года. В других округах темпы прироста цен уменьшились:

ЮФО – с 33 до 8%,

СКФО – с 24 до 15%,

ЦФО (без Москвы и Московской области) и ДФО – с 18 до 13%,

СФО – с 18 до 14%,

УФО – с 13 до 11%,

ПФО – с 15 до 14%.

«В ближайшие месяцы мы будем наблюдать укрепление этого тренда. Если до конца года власти не запустят новые эффективные меры поддержки спроса, то уже по итогам IV квартала в большинстве регионов динамика цены станет отрицательной», – сказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Цены снижаются во всем большем числе городов. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».