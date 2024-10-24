Новости

Ключевая ставка
Глава Ростеха допустил остановку экспорта из-за высокой ключевой ставки
Сбер ожидает повышения ставки до 21%
Костин ожидает повышения ключевой ставки до 21% в этом году
Все материалы сюжета

Темп роста цен на новостройки снизился в Сибири

С 18% в третьем квартале прошлого года, до 14% в 2024-м. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании KEY CAPITAL.

Согласно данным, в большинстве федеральных округов темпы роста стоимости жилья в новостройках в 2024 году снизились.

Исключение составил Северо-Западный федеральный округ, где цены в 2024 году выросли на 15% против 13% за первые три квартала 2023 года. В других округах темпы прироста цен уменьшились:

  • ЮФО – с 33 до 8%,
  • СКФО – с 24 до 15%,
  • ЦФО (без Москвы и Московской области) и ДФО – с 18 до 13%,
  • СФО – с 18 до 14%,
  • УФО – с 13 до 11%,
  • ПФО – с 15 до 14%.

«В ближайшие месяцы мы будем наблюдать укрепление этого тренда. Если до конца года власти не запустят новые эффективные меры поддержки спроса, то уже по итогам IV квартала в большинстве регионов динамика цены станет отрицательной», – сказала генеральный директор KEY CAPITAL Ольга Гусева.

Читайте также:

Новые условия кредитования вызовут рост ипотечных ставок
15 октября 2024
Банк России снял ограничения на полную сумму кредита по ипотеке
11 октября 2024

«Отсутствие дешевой ипотеки напрямую сказалось на ценах новостроек: за третий квартал они подорожали гораздо меньше, чем за второй (+2,4%), и тем более за первый (+3,6%), когда еще действовала льготная программа для широкого круга покупателей. Цены снижаются во всем большем числе городов. Предложение же на первичном рынке в среднем по стране увеличилось за последний квартал на 31% – новостройки стоят нераспроданные. Из-за высокой ключевой ставки люди предпочитают хранить деньги на банковских депозитах, а не вкладываться в недвижимость. Примерно такая же ситуация сохранится до конца года и далее», – полагает Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Отмена льготной ипотеки":
Все материалы сюжета (11)


Реклама на сайте

Женский форум'24
Локальность, ностальгия, импортозамещение. Елена Дуберштейн – о ресторанном бизнесе и трендах в гастрономии
Бизнес на двоих: 7 простых, но важных правил
«Не бойтесь следовать за своей мечтой». Анна Вапняр – об истории развития ателье-кондитерской TOTI
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес