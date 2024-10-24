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Мобильная связь может подорожать в России на 10–15%

Проиндексировать стоимость услуг готовится почти половина компаний. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование TelecomDaily.

Почти половина российских операторов связи планирует в 2025 году поднять тарифы на 10–15%. Около 20% телеком-компаний готовятся увеличить цены на 20% и более.

Связисты объясняют это ростом стоимости оборудования, повышением ставки ЦБ, увеличением расходов на персонал и других издержек. В то же время эксперты говорят о том, что сдерживающим фактором для индексации тарифов может стать высокая конкуренция на рынке.

Операторам следует учитывать и интересы абонентов, сказали в Минцифры. А в случае выявления необоснованного роста цен ФАС примет меры антимонопольного реагирования, добавили в службе.

Ранее стало известно, что Минцифры разработало законопроект, направленный на противодействие практике массовых обзвонов абонентов. Предлагается обязать операторов связи маркировать вызовы, в том числе массовые, а юрлица и предприниматели, которые подобные вызовы инициируют, должны будут предоставлять оператору сведения о целях их совершения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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