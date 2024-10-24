Выдача ипотек за третий квартал 2024 года сократилась на 42%, объем – на 47%

За сентябрь банки выдали 79,20 тыс. ипотечных кредитов на 343,76 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 66%. В сентябре прошлого года было выдано 235,80 тыс. ипотечных кредитов на 1,02 трлн руб. Средний размер ипотечного кредита за год практически не изменился: в сентябре 2023 г. он был равен 4,32 млн руб., в сентябре 2024 г. – 4,34 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования за год также остался без значимых изменений: в сентябре прошлого года он составлял 265 мес. (22 года 1 мес.), в сентябре текущего – 266 мес. (22 года 2 мес.).

По сравнению с результатами августа количество выдач жилищных кредитов в сентябре сократилось на 8%, объем – на 5%. В августе 2024 г. было выдано 85,76 тыс. ипотек на 360,96 млрд руб. Средний размер кредита вырос на 3%: в августе он был равен 4,21 млн руб. Средний срок ипотечного кредитования вырос на 2 мес. В августе этого года он составил 264 мес. (22 года).

В III квартале этого года было выдано 245,02 тыс. кредитов на жилье на 1,01 трлн руб.

По сравнению с III кв. прошлого года количество и объем выдач сократились на 61%. С июля по сентябрь 2023 г. банки выдали 621,01 тыс. ипотечных кредитов на 2,61 трлн руб. По сравнению со II кв. текущего года количество выдач снизилось на 42%, объем – на 47%. С апреля по июнь 2024 г. было оформлено 420,70 ипотек на 1,91 трлн руб.

Всего по итогам 9 мес. 2024 г. россияне оформили 929,39 тыс. ипотечных кредитов на 4,01 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. сокращение количества выдач составило 36%, объема – 31%. С января по сентябрь прошлого года было выдано 1,45 млн ипотек на 5,79 трлн руб.

Новое жилье в сентябре заняло 36% от общего количества и 50% от общего объема ипотечных кредитов: на его покупку было выдано 22,29 тыс. ссуд на 126,53 млрд руб.

Месяцем ранее доля кредитов на новостройки составила 35% от общего количества выданных банками ипотек и 49% от их общего объема, а именно: 24 тыс. кредитов на 134,83 млрд руб. За месяц количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 7%, объем – на 6%. Год назад доля первичного жилья была равна 40% от общего количества и 49% от общего объема ипотечного кредитования. В сентябре 2023 г. было выдано 84,13 тыс. таких кредитов на сумму 435,62 млрд руб. За год количество выдач ипотек на новостройки сократилось на 74%, объем – на 71%.

На покупку жилья на вторичном рынке было выдано 38,78 тыс. ссуд на 125,62 млрд руб. что составило 64% от общего количества и 50% от общего объема ипотечного кредитования в сентябре. В августе доля «вторички» в общем количестве выданных ипотек была равна 65%, в общем объеме – 51%: россияне оформили 44,35 тыс. кредитов на 141,62 млрд руб. За месяц количество выдач ипотек на вторичное жилье сократилось на 13%, объем – на 11%. В сентябре прошлого года было выдано 127,65 млн ссуд на жилье во вторичном секторе на 457,51 млрд руб., что составило 60% от общего количества и 51% от общего объема ипотечного кредитования. За год количество выдач ипотек на «вторичку» сократилось на 70%, объем – на 73%.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку жилья в сентябре составила 12,29%, в августе этот показатель был равен 12,09%. ПСК по кредитам на новостройки в сентябре составила в среднем 6,97%. Для вторичного жилья показатель был на уровне 16,28%. На начало октября ПСК в ипотечном кредитовании зафиксирована на уровне 16,99%.

В сентябре по сравнению с результатами августа темпы ипотечного кредитования в большинстве регионов снизились.

Наибольшее снижение наблюдалось в Чукотском АО: количество выдач сократилось на 32%, объем – на 40%; в Севастополе: количество -30%, объем -39%; в Тамбовской обл.: количество -28%, объем -31%. Без изменений объемы ипотечного кредитования сохранились в Тверской области, при этом количество выдач сократилось в регионе на 3%. Наибольший прирост объемов зафиксирован в Костромской обл., где количество выросло на 3%, объем – на 16%; в Татарстане: количество +2%, объем +15%; и в Томской обл.: количество +6%, объем +12%.

В пятерку регионов по объему ипотечного кредитования в сентябре вошли: Москва – 5,76 тыс. кредитов на 43,08 млрд руб. (по сравнению с августом кол-во -5%, объем -4%), Московская обл. – 4,20 тыс. кредитов на 24,72 млрд руб. (кол-во -11%, объем -9%), Санкт-Петербург – 3,48 тыс. кредитов на 19,80 млрд руб. (кол-во -7%, объем -5%), Татарстан – 2,87 тыс. кредитов на 13,28 млрд руб. (кол-во +2%, объем +15%) и Краснодарский край – 2,74 тыс. кредитов на 12,92 млрд руб. (кол-во -12%, объем -9%).

Средний чек ипотеки в большинстве субъектов РФ в сентябре вырос. Самые крупные ипотечные кредиты выдавали жителям Москвы – в среднем 7,48 млн руб. (+1% к августу), Московская обл. – 5,89 млн руб. (+2%), Сахалинской обл. – 5,76 млн руб. (+11%), Санкт-Петербурга – 5,69 млн руб. (+2%) и Якутии – 5,20 млн руб. (-1%).

Самый длительный средний срок ипотечного кредитования установлен в республиках Чечня и Адыгея – 310 мес. (25 лет 10 мес.), самый короткий – в Приморском крае: 232 мес. (19 лет 4 мес.). В Москве, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Рязанской и Новосибирской областях ипотеку выдавали в среднем на 277 мес. (23 года 1 мес.).