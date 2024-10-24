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Комплексный ремонт улицы Ленинградской завершается в Иркутске

Сегодня готовность объекта составляет 95%. Об этом рассказали в мэрии Иркутска.

Подрядчик обновил участок от Новаторов до Маршала Говорова протяженностью 1,55 км. Здесь провели санитарную обрезку деревьев, установили бордюры, сделали новое прочное основание, покрытие проезжей части и тротуаров, парковки.

Помимо этого, смонтировано дополнительное освещение. В настоящее время специалисты заканчивают обустройство газонов, нанесение разметки и установку дорожных знаков.

Всего до конца строительного сезона в Иркутске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят 26 участков общей протяженностью 28,4 км. В настоящее время работы на большинстве из них завершены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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