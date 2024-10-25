Новости

Ключевая ставка
Глава Ростеха допустил остановку экспорта из-за высокой ключевой ставки
Сбер ожидает повышения ставки до 21%
Костин ожидает повышения ключевой ставки до 21% в этом году
Все материалы сюжета

«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»

Читайте также:

«Заливать всё зарплатами – стратегия в никуда»
25 октября 2024
«У России один риск – не успеть». Владимир Орлов – о модернизации производств и перспективах экономики
24 октября 2024

«Интернет-ритейл –  очень динамичная отрасль, которая меняется постоянно», – заявил на БРИФ'24 Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.

– Мы  постоянно обновляем наши стратегические цели, подстраиваемся под меняющуюся среду. Ритейл – это высокорисковая зона и целое непаханое поле для рисковика. Планов непрерывности, в которых вроде бы всё предусмотрели, написано много. Почему вроде? Это выявляется либо в процессе реализации кризиса, чего бы нам не хотелось, либо в процессе учений. Кризис будет нашим самым жёстким экзаменатором, который покажет, сдали мы его или нет. А учения – этот как, как тренировочный ЕГЭ, который мы проводим довольно часто в компании. Его не страшно провалить, потому что мы знаем, что делать дальше, чтобы не провалить настоящий экзамен. Я убеждён, план непрерывности бизнеса живёт тогда, когда тестируется».


<p>Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Байкальский риск-форум (БРИФ)":
Все материалы сюжета (174)


Реклама на сайте

Женский форум'24
Локальность, ностальгия, импортозамещение. Елена Дуберштейн – о ресторанном бизнесе и трендах в гастрономии
Бизнес на двоих: 7 простых, но важных правил
«Не бойтесь следовать за своей мечтой». Анна Вапняр – об истории развития ателье-кондитерской TOTI
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес