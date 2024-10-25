«Кризис будет нашим жёстким экзаменатором»

«Интернет-ритейл – очень динамичная отрасль, которая меняется постоянно», – заявил на БРИФ'24 Евгений Скареднов, менеджер управленческими рисками Lamoda.

– Мы постоянно обновляем наши стратегические цели, подстраиваемся под меняющуюся среду. Ритейл – это высокорисковая зона и целое непаханое поле для рисковика. Планов непрерывности, в которых вроде бы всё предусмотрели, написано много. Почему вроде? Это выявляется либо в процессе реализации кризиса, чего бы нам не хотелось, либо в процессе учений. Кризис будет нашим самым жёстким экзаменатором, который покажет, сдали мы его или нет. А учения – этот как, как тренировочный ЕГЭ, который мы проводим довольно часто в компании. Его не страшно провалить, потому что мы знаем, что делать дальше, чтобы не провалить настоящий экзамен. Я убеждён, план непрерывности бизнеса живёт тогда, когда тестируется».