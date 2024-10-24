Новости

Ключевая ставка
Глава Ростеха допустил остановку экспорта из-за высокой ключевой ставки
Сбер ожидает повышения ставки до 21%
Костин ожидает повышения ключевой ставки до 21% в этом году
Все материалы сюжета

Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 октябрьского  рейтинга лучших кредитных карт, подготовленного порталом Выберу.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по размеру кредитного портфеля (на 1.09.2024 года).

В ходе работы над рейтингом эксперты проанализировали такие параметры карточных продуктов как процентные ставки, длительность льготного периода, полную стоимость кредита (ПСК) и лимит кредитования. Также в исследовании учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка, условия снятия наличных и переводов со счета карты, а также другие критерии.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxvn7jur

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Женский форум'24
Локальность, ностальгия, импортозамещение. Елена Дуберштейн – о ресторанном бизнесе и трендах в гастрономии
Бизнес на двоих: 7 простых, но важных правил
«Не бойтесь следовать за своей мечтой». Анна Вапняр – об истории развития ателье-кондитерской TOTI
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес