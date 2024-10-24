Карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 лучших кредитных карт

Кредитная карта «120 дней на максимум» Банка Уралсиб вошла в Топ-10 октябрьского рейтинга лучших кредитных карт, подготовленного порталом Выберу.ру. В исследовании рассматривались предложения российских банков из Топ-50 по размеру кредитного портфеля (на 1.09.2024 года).

В ходе работы над рейтингом эксперты проанализировали такие параметры карточных продуктов как процентные ставки, длительность льготного периода, полную стоимость кредита (ПСК) и лимит кредитования. Также в исследовании учитывались стоимость выпуска и обслуживания карты, размер кешбэка, условия снятия наличных и переводов со счета карты, а также другие критерии.

Более подробно о карте «120 дней на максимум» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»