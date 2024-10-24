Автокредитов на 203,9 млрд рублей выдано в сентябре 2024 года

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), объем выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в сентябре 2024 года составил 203,9 млрд руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 9,7% (в августе 2024 года – 225,7 млрд руб.).

Сократилось в сентябре 2024 года и количество выданных автокредитов, которые составили 149,4 тыс. ед. За месяц этот показатель снизился на 3,0% (в августе 2024 года – 154,0 тыс. ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных автокредитов в сентябре 2024 года вырос на 41,2% (в сентябре 2023 года – 144,4 млрд руб.).

Наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в сентябре 2024 года отмечен в:

Москве (15,6 млрд руб.),

Московской обл. (13,4 млрд руб.),

Республике Татарстан (10,2 млрд руб.),

Санкт-Петербурге (10,2 млрд руб.),

Краснодарском крае (8,9 млрд руб.).

При этом наиболее серьезная динамика сокращения объемов выдачи автокредитов в регионах РФ в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирована в:

Тульской обл. (-19,1%),

Ростовской обл. (-18,2%),

Омской обл. (-16,2%),

Новосибирской обл. (-15,9%),

Кемеровской обл. (-14,2%).

Единственным регионом из топ-30, в котором объемы выдачи автокредитов за месяц, напротив, увеличились оказалась Нижегородская область (+3,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц сократился на 6,9% и 4,2% соответственно.

«Темпы выдачи автокредитов сохраняются на достаточно высоком уровне, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Начиная с мая текущего года объем выданных автокредитов находится на уровне 200-230 млрд. рублей в месяц. Акции и скидки от дистрибьюторов, субсидированные ставки от автопроизводителей, а также общая потребительская активность граждан продолжают поддерживать высокий спрос на автокредиты. В то же время после введения в середине года макропруденциальных ограничений в автокредитовании стали проявляться признаки постепенного снижения темпов роста в данном сегменте розничного кредитования, связанные, прежде всего, с тем, что его стали покидать наиболее закредитованные заемщики».