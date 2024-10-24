Гендиректора ИЭСК заочно заключили под стражу

Он объявлен в федеральный розыск 30 августа 2024 года, а в международный 3 октября.

«В Иркутской области генеральному директору электросетевой компании по ходатайству следствия заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в сообщении Следственного комитета Иркутской области.

По версии следствия, обвиняемый и иные лица из руководства организации заключали с жителями Иркутской области договоры технологического присоединения к электрическим сетям, при этом заведомо знали, что не будут исполнять обязательства по подключению к электрической сети.

Кроме того, сообщается, что фигурант и его сообщники создали неравные условия между потребителями электроэнергии, отдавая преимущество в подключении коммерческим организациям, занимающимся добычей криптовалюты.

«ИЭСК готова к сотрудничеству со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств. В настоящее время в интересах следствия мы воздерживаемся от каких-либо комментариев. ИЭСК продолжает работу в обычном режиме, обеспечивая электроэнергией текущих потребителей и рассматривая возможности подключения по заявкам», – заявили в компании.