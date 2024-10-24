«Оператор» и «правоохранитель» убедили студента из Шелехова отдать семейные сбережения

20-летний студент из города Шелехова Иркутской области стал жертвой мошенников. Юноша отправил аферистам миллион рублей, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Установлено, что сибиряку позвонил «операторсотовой связи». Он предложил сменить тариф и перезаключить договор, привязав его к Единому порталу госуслуг. Для удобства гражданина необходимо было продиктовать данные СНИЛС, а затем четырехзначный и шестизначный коды, пришедшие по СМС.

Затем студенту позвонил «правоохранитель» и заверил парня в том, что от его имени злоумышленники пытаются оформить кредит. Аферист предложил сработать «на опережение» и помешать действиям киберпреступников, оформив «зеркальный займ».

Поскольку банки отказывали молодому человеку в выдаче кредита, он воспользовался доверием матери и, зайдя в приложение банка на ее телефоне, перевел сбережения семьи мошенникам.

По факту инцидента организована проверка.