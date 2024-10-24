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Автослесарь из Иркутска случайно сжег гараж с четырьмя машинами на 7,2 млн рублей

В Иркутске в суд направили уголовное дело по факту неосторожного обращения с огнем. В совершении преступления обвиняют 62-летнего автослесаря, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По версии дознания, в августе 2024 года мужчина занимался частным ремонтом машин в гаражном боксе на улице Бийской в Ленинском округе. Он не очистил от горючих материалов место проведения сварочных работ, нарушив противопожарные правила. В результате произошло произошло возгорание изоляционного материала на дне кузова автомобиля.

Огонь начал распространяться и уничтожил автомобили Toyota Camry, Toyota Fielder, УАЗ Пикап, Nissan Caravan, гаражный бокс. Также был поврежден фасад жилого дома, находящегося в поблизости. Ущерб собственникам превысил 7,2 млн рублей.

Обвиняемый вину в преступлении полностью признал, возместив потерпевшим материальный ущерб в полном объеме.

Уголовное дело направлено прокуратурой мировому судье по Ленинскому району Иркутска для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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