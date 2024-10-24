Компанию в Иркутской области оштрафовали на 20 млн рублей за взятку минлесу

В Иркутской области организацию оштрафовали на 20 млн рублей за коррупционное преступление. Фирму привлекли к ответственности по административной статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица», рассказали в пресс-службе регионально прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2022 года директор лесозаготовительной компании передал через посредника заместителю министра лесного комплекса Иркутской области взятку в размере более 3,5 млн рублей.

Деньги были выплачены для продления договора аренды лесного участка, а также согласование, подписание и направление в арбитражный суд мирового соглашения о выплате задолженности по арендным платежам. В результате утверждения судом мирового соглашения договор аренды с организацией не был расторгнут и сохранил свою юридическую силу.

Ранее состоялся обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя регионального министра лесного комплекса. Его отправили на 3,5 года в колонию строго режима и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Его автомобиль Mitsubishi Delica, приобретенный за 3,2 млн рублей, был конфискован в доход государства.