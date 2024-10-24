Жители проблемного дома на Пискунова, 40 в Иркутске получат деньги на покупку недвижимости

В Иркутске жители проблемного дома № 40 на улице Пискунова в городе Иркутске получат средства на покупку недвижимости. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Такое решение было принято на заседании Думы Иркутска. Соответствующую инициативу мэра Руслана Болотова о новой соцвыплате поддержали депутаты. На выделенные средства можно будет частично оплатить строительство или приобрести жилое помещение.

«Новый документ вступит в силу с 1 января 2025 года и будет действовать до 1 мая 2025-го. Размер выплаты рассчитают с учетом стоимости кв. м. – 118 096 рублей, но общая сумма не превысит 5 миллионов рублей. Для этих целей в бюджете Иркутска предусмотрят 138 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Проект документа получил положительное заключение прокуратуры Иркутской области.

Напомним, многоквартирный дом на Пискунова, 40 был признан самостроем. На собственников помещений возложили обязанность его снести. Объект начали возводить в 2008 году. Именно с того времени в судах различных инстанций ведутся разбирательства. Сейчас рассматривается уголовное дело в отношении судебного пристава, которому предъявлено обвинение, должностное лицо из администрации Иркутска осуждено на длительный срок, руководитель компании-застройщика находится в федеральном розыске.