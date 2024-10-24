Турпоток из зарубежных стран в Иркутскую область вырос почти в 8 раз

Иркутскую область за летний период посетили около 800 тысяч туристов. Это произошло как за счет увеличения турпотока из других регионов России – Москвы, Московской области, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, так и постепенного восстановления потока из зарубежных государств. Подробности рассказали в пресс-службе правительства региона.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года турпоток из зарубежных стран вырос в 7,7 раз. Чаще всего Приангарье посещают туристы из КНР, Беларуси, Монголии, Турции, Республики Корея, Казахстана, Германии, Узбекистана. В составе безвизовых групп регион посетило около 1,4 тысяч граждан Китая», – говорится в сообщении.

Кроме того, уже сейчас активно бронируются номера на зимний сезон, заканчиваются свободные места на Ольхоне и Малом море. Туры и размещение оформляют за полгода, в некоторых локациях – практически за год.