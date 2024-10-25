Персональная выставка художника Андрея Исаенкова «В течении» открывается в Галерее Бронштейна 26 октября

Она продлится по 8 декабря.

Андрей Исаенков – современный художник из Красноярска. Он работает на пересечении минимализма и абстракции. На его счету более десяти персональных выставок в России, участие в групповых проектах в «Арт-Манеже» (Москва) и «Эрарте» (Санкт-Петербург). Работы автора находятся в частных галереях и коллекциях в России, Германии, Австрии, Норвегии, Великобритании, США и Канаде.

Сам художник условно обозначает свой стиль как «новый реализм». На масштабных полотнах появляются структуры, которые находятся за пределами времени, пространства и логики. Красота пейзажа в работах реальна так же, как и любовь, боль, тепло или плотность воздуха.

Главное, что воздействует на восприятие картин – цвет. Именно через него Андрей Исаенков обращается к подсознанию человека. А ломаные графические линии не дают погрузиться в однозначность метафор и открывают поле для трактовок.

– Я считаю, что абстрактного искусства как такового нет вообще. Из ничего не можем родиться ничего – все в этом мире реально: и душа, и любовь, и ненависть, и рождение и смерть. Все, что можно отразить на холсте, существует, – говорит Андрей Исаенков. – У художника есть только три инструмента, чтобы выразить все это: линия, пятно и цвет.

Картины художника передают чувство свободы, и это роднит их с сибирской природой. Сам автор нередко называет свой «новый реализм» «красноярским». В работы можно вглядываться как в воды Енисея, узоры тайги или наскальные рисунки. Живопись автора подобна потокам эмоциональных течений: погружаясь в них, зритель остается наедине с собой.

26 октября в 19:00 в галерее пройдет авторская экскурсия с Андреем Исаенковым, где художник расскажет об истории создания и философии своих работ. Стоимость билетов – 300 рублей.

Выставка пройдет по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3, телефон: +7 (3952) 75-60-30. Возрастное ограничение 6+. Стоимость единого входного билета на все выставки – от 100 до 300 рублей. Приобрести его можно на месте или онлайн.

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