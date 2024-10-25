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Палладий резко подорожал из-за возможных санкций против России

Декабрьские фьючерсы на палладий на Чикагской товарной бирже (CME) резко подорожали. Цены приближались к уровню $1170 за унцию впервые с конца декабря 2023 г. Рост на достигнутых вершинах составлял почти 10%, после чего произошел заметный коррекционный откат от максимумов.

Биржевые цены на палладий устремились вверх на фоне новостей о том, что США предложили другим странам G7 рассмотреть возможность введения санкций против титана и палладия российского происхождения. США все еще импортируют российский палладий, поскольку на «Норникель» приходится примерно 40% мирового производства металла.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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