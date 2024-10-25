Сибиряки отдают предпочтения оплатам по банковским картам

По данным опроса* ВТБ, россияне выбирают классические банки для накопления средств и получения кредита на приобретение жилья, автомобиля, ремонта дома или крупных покупок. В то же время финтех-компании расширяют свое влияние в сфере товаров народного потребления.

Сибиряки, по данным опроса, для оплаты больше используют банковские карты (86%), оплату по СБП (68%), наличным способом (58%).

Участники опроса в Сибири пользуется платежными сервисами финтех-компаний и маркетплейсов. У 44% есть онлайн-кошельки, у каждого четвертого (24%) – расчетные карты таких компаний в пластике. 13% пользуются услугами сбережений, 10% прибегают к кредитам или рассрочке платежа. В классических банках показатели по аналогичным позициям гораздо выше – 90% респондентов имеют дебетовые или зарплатные карты, у 61% открыты накопительные счета, более половины – 55% размещают средства на вкладах. У 53% есть кредитные карты, а 22% опрошенных получили кредит наличными.

К минусам использования сервисов финтех-компаний и маркетплейсов россияне относят риск доверия крупной суммы (61%), непрозрачность условий (37%) и невыгодные финансовые условия продуктов (21%). Среди преимуществ использования респонденты назвали скидки и акции на товары (67%), удобство возврата средств при отказе от товара (40%), интересные условия по сберегательным и кредитным продуктам (по 19%).

«Банкам и маркетплейсам есть чему поучиться друг у друга. Здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента. У маркетплейса есть возможность легко и быстро экспериментировать, а на стороне банков всегда была, есть и будет экспертиза в надежных и безопасных финансовых продуктах и сервисах», – отметил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент

Главным фактором при выборе способа оплаты становится удобство. Уже сегодня выбирать новые удобные платежные инструменты готовы две трети россиян. При этом в ВТБ уверены, что здоровая конкуренция всегда полезна и помогает рынку меняться в пользу клиента.

* Опрос проведен ВТБ со 2 по 8 октября 2024 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.