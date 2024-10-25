«Ведомости»: Auchan продает российские активы

Стоимость сети оценивают в 45–80 млрд рублей. Об этом изданию «Ведомости» рассказали три источника, знакомых с ходом переговоров.

Два источника называют в числе потенциальных покупателей структуры Алексея Мордашова, чья холдинговая компания «Севергрупп» является крупнейшим акционером сети «Лента». Группа контролирует 77,9% ритейлера через МКПАО «Лента», зарегистрированное в специальном административном районе на о. Октябрьский в Калининградской области (ранее контроль осуществлялся через кипрский офшор Lenta Ltd).

По словам третьего источника «Ведомостей», на магазины «Ашана» также «смотрит еще один инвестор». Называть его до закрытия сделки собеседник отказался, уточнив лишь, что он «непрофильный».

В «Севергрупп» отказались от комментариев. В пресс-службах «Ашан ритейл Россия» (российская «дочка» Auchan) и «Ленты» информацию о готовящейся сделке назвали рыночными слухами. Представитель «Ашан ритейл Россия» отметил, что они «ходят уже несколько лет». «И на этот раз, когда компания продолжает работать на российском рынке на благо местного населения, появилась новая информация. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», – заявил он, прямо не опровергая переговоров о продаже бизнеса.

Ранее генеральный директор французского ритейлера «Ашан» Ив Клод сообщил, что компания продолжает работать в стране, несмотря на давление, так как хочет сохранить штат сотрудников, а также «продолжать кормить население».

«Самое главное для нас – сохранить наших сотрудников и обеспечить выполнение нашей основной миссии, продолжать кормить население этих двух стран. У нас никогда не было другой цели. Я готов принять общественное мнение, которое с нами не согласно. Нас легко критиковать, но мы есть, мы открыты и действуем для гражданского населения», – сказал господин Клод в интервью французскому изданию Le Journal du Dimanche (цитата по ТАСС).