Haval модернизирует завод в Туле

Мощность предприятия расширят с нынешних 150 000 автомобилей в год до 200 000 единиц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исполнительного директора «Хавейл мотор рус» Андрея Акифьева.

Китайская Haval до конца 2024 года завершит модернизацию своего автозавода в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области.

Инвестиции в проект, запущенный ранее в этом году, топ-менеджер не раскрыл.

«Любой завод имеет определенные ограничения на разных этапах сборки. Компания занялась расшивкой этих узких мест – в частности, мы расширили покрасочный цех и увеличили количество роботов по всей нитке конвейера», – пояснил он.

Напомним, что лидером продаж в России, среди иностранных марок, стал Haval, реализация которого выросла в 1,95 раза, до 16,7 тыс. штук. Еще более активные темпы роста в топ-5 показывает Changan – в 2,2 раза, до 11,4 тыс. проданных автомобилей. Продажи Chery растут на 32,5%, до 14,2 тыс. штук, Geely – на 49,1%, до 13,1 тыс. штук.