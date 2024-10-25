Низкие зарплаты в ЖКХ объяснили сдерживанием тарифов

Передают «Ведомости» заявление заместителя директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрия Нифонтова.

Одна из ключевых проблем в сфере ЖКХ – это низкие зарплаты, вызванные сдерживанием тарифов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), считает заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Дмитрий Нифонтов. На круглом столе в Совете Федерации он предложил пересмотреть принципы тарифообразования с учетом оплаты работников отрасли.

По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, средняя зарплата работника коммунальной отрасли в месяц равняется 45 000 руб.

«Важно понимать, что за эти деньги сегодня в отрасли работают сотрудники, которые обеспечивают жизнедеятельность всех наших граждан. Считаем, что уровень оплаты труда должен быть соразмерен ответственности», – заявил он в ходе правительственного часа в Госдуме 23 октября.

При этом, по последним данным Росстата на август 2024 года, средняя зарплата по стране равняется 82 218 руб.

Ранее в Нижнеилимском районе выявили долг по заработной плате перед работниками жилищно-коммунальной сферы. Перед пятью работниками муниципального предприятия сформировалась задолженность по оплате труда на общую сумму более 800 тыс. рублей. Прокуратура внесла руководителю представление, направила в суд в интересах работников заявления о взыскании задолженности по заработной плате, а также возбудила в отношении директора предприятия административное дело. В результате прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате перед работниками полностью погашена.