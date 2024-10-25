Майнера из Саянска оштрафовали на 2 млн рублей за «серую» криптодобычу

Его выдал гараж, который превышал привычную норму потребления в 500 раз.

Инспектор «Иркутскэнергосбыта» обратил внимание на монотонный шум, источник которого находился в одном из городских гаражей. Кроме того, бокс был оборудован вентиляционными шахтами, в строении был выполнен ввод проводов СИП, присутствовала вай-фай сеть. Проверка проводилась зимой, при этом отсутствовали следы расчистки снега для въезда в гараж транспорта. Анализ электропотребления за шесть месяцев показал: электроэнергия в гараже использовалась круглосуточно и в большом количестве независимо от времени года и температуры наружного воздуха: в среднем ежемесячная отметка 59 тыс. кВт, что сравнимо с энергопотреблением 500 обычных гаражей. Исходя из этого специалисты пришли к выводу, что бокс для стоянки автомобилей не использовался.

Договор энергоснабжения у «Иркутскэнергосбыта» был заключен с хозяином одного из 56 гаражей в этом месте и по совместительству владельцем электроустановки. Он передавал показания приборов учета в ресурсоснабжающую организацию. По этим данным производился расчет платы за электроэнергию для всех боксов. Однако, в договоре была указана важная деталь – ресурс должен использоваться в коммунально-бытовых целях, что фактически не соответствовало действительности. Энергетики сделали перерасчет за потребленный ресурс по соответствующему тарифу. Сумма составила 1,7 млн рублей. Еще 425 тысяч рублей должен компенсировать владелец электроустановки, также в качестве перерасчета.

Оплачивать штраф и перезаключать договор на актуальных условиях собственник не захотел, тогда энергетики обратились в Саянский городской суд, который отказал в требованиях. После чего была подана апелляция в вышестоящую инстанцию. Иркутский областной суд с доводами энергетиков согласился и признал их правоту.

Напомним, майнинг на необорудованных площадках опасен. Бытовые сети не выдерживают работы энергоемкой техники. Так, 10 октября в одном из гаражных кооперативов Иркутска это стало причиной пожара. Дознаватели регионального МЧС установили – возгорание было вызвано аварийным режимом работы оборудования, которое находилось внутри гаражного бокса. Важно, что добыча криптовалюты в необорудованных местах несёт угрозу в том числе и для обычных потребителей. Происходят скачки напряжения, аварийные отключения электроэнергии.

Если вам стало известно о таких случаях, сообщайте об этом по телефону 8-800-100-9-777 или 8 (3952) 790-777 (если номер телефона зарегистрирован за пределами Иркутской области), на электронную почту mining@es.irkutskenergo.ru, а также в группах компании в социальных сетях: «Свет38» и «Иркутскэнергосбыт».