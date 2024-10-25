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12% работающих иркутян продлят День народного единства отпусками и отгулами

В этом году на День народного единства россияне отдыхают только 2 дня – в воскресенье 3 ноября и понедельник 4 ноября. Суббота 2 ноября – рабочая. Данные приводит сервис по поиску работы Superjob.

Только 12% иркутян присоединит к нерабочим дням 3–4 ноября отпуск или отгулы. Причем чаще продлить отдых хотят женщины (15% против 9% мужчин), в основном это матери младшеклассников (в некоторых школах неделя с 28 октября – каникулы).

66% иркутян проведут праздник дома в кругу семьи, 14% выйдут на работу, 5% отправятся в другой город, по 3% – проведут праздник на городских мероприятиях или за городом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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