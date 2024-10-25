Доходность от сдачи жилья в Москве в аренду остается в пределах 3,5%–6,5% годовых, в зависимости от сегмента — эксперт

Рынок аренды жилья в столице продолжает меняться под влиянием экономических факторов и внешнеполитической обстановки. Рост арендных ставок и восстановление вторичной недвижимости заставляют владельцев жилья принимать взвешенные решения: сдавать квартиры в аренду или продавать их. Эксперты агентства недвижимости Trust Realty рассказали, как изменилась доходность от аренды и что влияет на выбор стратегии собственников? В материале рассматриваются ключевые тенденции рынка аренды Москвы, включая динамику арендных ставок и их связь с состоянием рынка вторичной недвижимости.

Рынок аренды жилой недвижимости Москвы демонстрирует стабильный рост на фоне увеличения спроса и арендных ставок. В течение последних двух лет доходность от аренды остается в пределах 3,5%–6,5% годовых в зависимости от сегмента, что подтверждает привлекательность этого направления для собственников жилья. Управляющий партнёр агентства недвижимости Trust Realty Алексей Балакин отмечает, что «хотя арендные ставки действительно повысились, более значительное влияние на решения собственников оказывает общее состояние рынка вторичной недвижимости».

Основной прирост доходности был зафиксирован в первой половине 2024 года, особенно в сегментах бизнес-класса и элитной недвижимости, где доходность достигала 6–7% годовых.

Однако такой рост был временным и наблюдался только в определенных локациях, таких как центр Москвы и крупные новостройки. Во второй половине 2024 года рынок продаж недвижимости практически догнал рынок аренды, что подтверждает синхронное развитие обоих сегментов.

Алексей Балакин подчеркивает, что на рынок аренды большое влияние оказала пандемия и внешнеполитическая нестабильность, что привело к значительному увеличению спроса на арендное жилье. С конца 2022 года начался рост арендных ставок, что было особенно заметно в массовом и бизнес-сегментах. «Собственники, не сумевшие продать жилье, массово начали сдавать его в аренду, что стало основным источником пополнения арендного фонда», — комментирует Балакин.

Элитный сегмент аренды остается более стабильным, с доходностью в пределах 3,5%–5,5% годовых. Владельцы элитной недвижимости в основном ориентированы на долгосрочные цели и рассматривают аренду как способ минимизировать издержки на содержание объектов. В то же время в бизнес-классе наблюдается несколько иная картина: многие собственники, приобретавшие жилье на пике цен новостроек и льготной ипотеки, отдают предпочтение аренде, чтобы компенсировать затраты на покупку и ремонт, поддерживая доходность на уровне 5–6% годовых.

Особенно примечательно, что в 2023 и 2024 годах наблюдался активный рост арендных ставок, что способствовало выбору аренды как предпочтительной стратегии для многих собственников жилья в массовом и бизнес-сегменте.

С другой стороны, владельцы элитной недвижимости, напротив, все чаще снимают свои объекты с аренды в пользу продажи на фоне оживления спроса на вторичную недвижимость. Это также подтверждается многочисленными случаями, когда собственники, сдававшие квартиры в аренду, сообщают о получении задатков по сделкам.

Если говорить о массовом сегменте, то доходность здесь колеблется в районе 5–6% годовых. Эти показатели остаются стабильными, хотя раньше можно было наблюдать доходность свыше 7%, особенно на отдельных объектах, таких как апартаменты. Тем не менее, достижение таких результатов стало сложнее из-за повышения цен на недвижимость и роста расходов на ремонт и содержание жилья.

Рынок аренды в Москве продолжает развиваться в условиях повышенного спроса и роста арендных ставок. Однако выбор между арендой и продажей жилья для собственников всё больше определяется текущей ситуацией на рынке вторичной недвижимости и долгосрочными целями владения. Многие собственники ориентируются не на краткосрочную доходность, а на сохранение капитала, что особенно актуально для элитного сегмента, где аренда служит способом компенсировать затраты на содержание объектов.