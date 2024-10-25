Спрос россиян на недвижимость в Таиланде вырос на 20%

Генеральный директор агентства недвижимости ГЖА.рф Алексей Котлов делится ключевыми выводами по изменению динамики рынка за последние годы, а также на основе анализа за сентябрь 2024 года.

В 2024 году российский спрос на покупку недвижимости в Таиланде вырос на 15–20% по сравнению с 2023 годом. Основными факторами этого роста стали стабилизация экономической ситуации в России, расширение доступности ипотечных программ и возросший интерес к зарубежным инвестициям.

Особенно примечательным стал рост спроса в сентябре 2024 года, когда количество запросов увеличилось на 45% по сравнению с сентябрём 2023 года. Это существенное восстановление после экономической нестабильности, вызванной глобальными и локальными факторами. В то же время по сравнению с сентябрем 2022 года, сентябрь 2024 демонстрирует рост на 20%, что свидетельствует о долгосрочном интересе россиян к недвижимости в Таиланде.

«Мы наблюдаем активизацию интереса к Таиландской недвижимости среди россиян, что связано с улучшением экономических условий и привлекательными предложениями на рынке. Уверен, что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы», – отмечает Алексей Котлов, генеральный директор ГЖА.рф.

Сезонные тренды: наиболее активные периоды для покупок

Анализируя данные за последние четыре года, аналитики агентства ГЖА.рф выделяют ключевые сезоны активности. Самым популярным периодом для покупки недвижимости в Таиланде остаётся зима (декабрь – февраль), когда около 30% от общего числа запросов приходится на российский рынок. Это связано с желанием покупателей завершить сделки до весеннего сезона и активно использовать период отпусков.

Лето (июнь – август) также показывает высокий уровень активности с долей около 25%. Летний сезон популярен среди покупателей, планирующих осмотры и поездки в Таиланд для выбора объектов. Осень (сентябрь – ноябрь) демонстрирует умеренные темпы роста, составляя около 20% запросов, в то время как весна (март – май) является наименее активным периодом с 15% запросов.

Предпочтения российских покупателей в Таиланде: популярные типы недвижимости и локации

Среди объектов недвижимости наибольший интерес россиян вызывают квартиры, на которые приходится около 60% общего спроса. Особенно востребованы однокомнатные и студийные варианты, что связано с предпочтениями индивидуальных покупателей и небольших семей. Виллы и дома занимают 25% спроса, привлекая покупателей, ищущих просторные объекты для постоянного проживания или инвестиций.

Что касается локаций, наиболее популярными остаются курортные зоны. Пхукет привлекает около 40% интереса российских покупателей благодаря своим живописным пляжам и развитой инфраструктуре. Паттайя и Хуахин занимают 25% и 15% спроса, соответственно, а оставшиеся 20% запросов распределяются между Бангкоком и престижными районами, такими как Самуи и Чиангмай.

«Основной интерес наших клиентов связан с объектами в популярных туристических зонах, что свидетельствует о желании не только инвестировать, но и отдыхать в привлекательных местах с высоким потенциалом аренды», – добавляет Алексей Котлов.

Преимущества и важные факторы при выборе недвижимости в Таиланде

Основными характеристиками, влияющими на выбор, являются конкурентоспособные цены и возможность оплаты в рублях, что привлекает около 35% покупателей. Важную роль играют также наличие отделки и готовность объектов к заселению (25% запросов), а близость к морю и транспортным узлам учитывают 20% российских покупателей.

В целом, российский спрос на недвижимость в Таиланде продолжает демонстрировать позитивные тенденции, и в сентябре–октябре 2024 года интерес остаётся стабильно высоким. Особое внимание уделяется доступным по цене квартирам в курортных зонах, готовым к заселению объектам и выгодным инвестиционным возможностям.

Рост спроса на недвижимость в Таиланде со стороны российских покупателей в 2024 году подтверждает увеличение доверия к рынку и желание россиян вкладывать средства в зарубежные объекты. Ожидается, что тенденции, отмеченные в 2024 году, продолжат укрепляться, создавая благоприятные условия для дальнейшего развития российского спроса на недвижимость в Таиланде.