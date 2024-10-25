Хуснуллин: Стройкомплекс будет развиваться вокруг туристических кластеров

В их числе Иркутская, Калининградская, Запорожская области, Бурятия, Дагестан, Краснодарский и Приморский края, республика Крым и Санкт-Петербург. Слова зампредседателя Правительства РФ Марата Хуснуллина передает «Единый ресурс застройщика».

«К 2030-му планируется довести обеспеченность жильем в России до 33 кв. м на человека, а к 2036-му выйти на уровень в 36 кв. м – 37 кв. м. Чтобы достичь таких показателей, нужно строить не менее 100 млн кв. м в год», – говорит он.

Рынок жилья в России, по мнению Марата Хуснуллина, будет развиваться вокруг туристических кластеров – Санкт-Петербурга, Калининградской, Иркутской, Запорожской областей, республик Крым, Бурятия, Дагестан, Краснодарского и Приморского краев.

«Мы должны за ближайшие шесть лет создать 242 тыс. гостиничных номеров. Это подразумевает строительство жилья для еще миллиона человек, которые будут работать сфере обслуживания», – заявил вице-премьер.

Напомним, что Иркутскую область за летний период посетили около 800 тысяч туристов. Это произошло как за счет увеличения турпотока из других регионов России – Москвы, Московской области, Казани, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, так и постепенного восстановления потока из зарубежных государств. По итогам 2023 года Иркутская область приняла около 1,8 миллионов туристов, Республика Бурятия – 800 тысяч.