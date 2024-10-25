2,79 млн микрозаймов выдано в сентябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2024 года количество выданных микрозаймов (или «займов до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составило 2,79 млн ед., сократившись на 6,4% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2024 года – 2,98 млн ед.).

Снизился в сентябре 2024 года и объем выданных микрозаймов, который составил 27,6 млрд руб. За месяц данный показатель сократился на 6,4% (в августе 2024 года – 29,5 млрд руб.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных микрозаймов в сентябре 2024 года также сократилось – на 3,4% (в сентябре 2023 года – 2,89 млн ед.).

При этом наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в сентябре 2024 года выдано в:

Москве (180,0 тыс. ед.),

Московской обл. (154,8 тыс. ед.),

Краснодарском крае (121,0 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (105,7 тыс. ед.),

Свердловской обл. (103,9 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем самое существенное снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2024 года в регионах РФ отмечено в:

Челябинская обл. (-8,6%),

Приморский край (-7,9%),

Саратовская обл. (-7,9%),

Удмуртская Республика (-7,8%),

Свердловская обл. (-7,6%).

В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель в сентябре снизился на 6,6% и 5,5% соответственно.

«После относительно стабильной выдачи летом, в сентябре количество выданных микрозаймов «упало» до минимальных значений за последние полтора года, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это объясняется действиями регулятора по охлаждению микрофинансового рынка, которые были им предприняты в последнее время. Так, в прошлом году были введены макропруденциальные лимиты в части долговой нагрузки заемщиков и снижена максимально возможная процентная ставка по микрозаймам. Упомянутые меры привели к сокращению выдачи «займов до зарплаты», прежде всего, гражданам с высокой долговой нагрузкой».