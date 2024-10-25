Падение автокредитования в сентябре остановилось

За сентябрь банки выдали россиянам 131,55 тыс. автокредитов на 192,69 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В годовом отношении количество выдач выросло на 83%, объем – на 76%. В сентябре 2023 года было выдано 71,87 тыс. автокредитов на 109,53 млрд руб. Средний размер автокредита сократился на 4%: с 1,52 в сентябре 2023 г. до 1,46 млн руб. в сентябре 2024 г. Средний срок автокредитования увеличился на 5 мес.: с 65 мес. (5 лет 5 мес.) в сентябре прошлого года до 70 мес. (5 лет 10 мес.) в сентябре этого.

По сравнению с результатами августа количество выдач автокредитов в сентябре выросло на 3%, объем – на 2%. В августе россияне оформили 128,00 тыс. кредитов на покупку авто на сумму 188,18 млрд руб. Средний размер автокредита был равен 1,47 млн руб., средний срок кредитования составил 70 мес.

В III квартале этого года было выдано 398,37 тыс. автокредитов на 587,52 млрд руб. По сравнению с III кв. прошлого года количество выдач выросло на 73%, объем – на 67%. С июля по сентябрь 2023 г. было выдано 230,60 тыс. автокредитов на 351,18 млрд руб. По сравнению со II кв. текущего года количество выдач выросло на 5%, объем – на 7%. С апреля по июнь 2024 г. банки выдали 379,97 тыс. кредитов на покупку авто на 547,63 млрд руб.

Всего по итогам 9 месяцев текущего года было выдано 1,09 млн автокредитов на 1,58 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач выросло на 81%, объем – на 87%. С января по сентябрь 2023 г. было оформлено 599,50 тыс. автокредитов на 847,54 млрд руб.

Полная стоимость кредита (ПСК) на покупку авто в сентябре составила 22,25%, в августе этот показатель была равен 21,14%. На начало октября полная стоимость выданных автокредитов поднялась до 23,21%.

Несмотря на то, что в целом по России в сентябре по сравнению с результатами августа темпы автокредитования перестали снижаться, в региональном аспекте в большинстве субъектов РФ они сократились. Наибольший спад отмечается в Чеченской республике, где количество выдач сократилось на 33%, объем – на 31%. Наибольший рост автокредитования наблюдался в Севастополе, где количество выдач выросло на 7%, объем – на 18%, и в Липецкой области, где количество выдач выросло на 9%, объем – на 11%.

В перечень ТОП-5 регионов по объемам выдач автокредитов в сентябре вошли: Москва – 8,94 тыс. автокредитов на 17,50 млрд руб. (по сравнению с августом кол-во +2%, объем +3%), Московская обл. – 8,74 тыс. кредитов на 15,13 млрд руб. (кол-во -2%, объем -1%), Санкт-Петербург – 6,15 тыс. кредитов на 10,43 млрд руб. (кол-во и объем без изменений), республика Татарстан – 6,35 тыс. кредитов на 9,34 млрд руб. (кол-во +7%, объем +8%) и Краснодарский край – 5,69 тыс. кредитов на 8,72 млн руб. (кол-во и объем -1%).

Средний чек автокредита в большинстве субъектов РФ в сентябре вырос. Самые крупные автокредиты выдали за месяц жителям Москвы – в среднем 1,96 млн руб., Чукотского АО – 1,90 млн руб., Московской обл. – 1,73 млн руб., Санкт-Петербурга – 1,70 млн руб. и Ямало-Ненецкого АО – 1,67 млн руб.

Автокредиты на самый длительный срок – 84 мес. (7 лет) – выдавали в сентябре в Тыве, на самый короткий срок – 64 мес. (5 лет 4 мес.) – в Чеченской респ. В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославской обл. средний срок автокредитования составил 65 мес. (5 лет 5 мес.).