Повышение или сохранение ключевой ставки уже мало влияет на строительный рынок

По словам руководителя ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, рынок нового жилья уже упал до уровня 2015 года. Продажи держатся за счет семейной ипотеки и состоятельных покупателей.

Сегодня Банк России примет очередное решение по ключевой ставке. Глава Банка России Эльвира Набиуллина сказала, что решение еще не предопределено, регулятор рассмотрит весь комплекс факторов. Но накануне ЦБ опубликовал данные опроса 27 макроэкономистов. По их прогнозу, в октябре-декабре 2024 года, средняя ключевая ставка составит 20%.

«Повышение ставки ЦБ, как и ее сохранение, оказывает незначительное влияние на рынок многоквартирного строительства. Поскольку рыночные ставки ипотеки, зависящие от ставки ЦБ, уже вышли за пределы доступности для массового покупателя. В третьем квартале продажи новостроек упали до рекордно низких уровней 2015 года и держатся в основном за счет семейной ипотеки и покупателей, имеющих накопления», – говорит Кирилл Холопик.

По его словам, темпы роста себестоимости строительства существенно опережают уровень инфляции. Плохие продажи и рост себестоимости в совокупности «съедают» маржинальность девелоперского бизнеса. Что является существенной проблемой при согласовании банковского проектного финансирования по новым проектам.

«В таких условиях не сложно прогнозировать существенное сокращение стартов новых строек многоквартирных домов прежде всего в населенных пунктах с низкой ценой продаж. Рынок будет приходить в баланс через сокращение предложения – объемов многоквартирного строительства», – заключает эксперт.

Напомним, 13 сентября Совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку с 18% до 19%. Ранее глава ВТБ Андрей Костин предположил, что ЦБ продолжит поднимать ставку до 21% в этом году, а ее постепенное снижение начнется во втором полугодии 2025 года. Он отметил, что в целом инфляция сейчас нестрашная, хоть и снижается небыстро.