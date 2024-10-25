Работницу управления соцзащиты в Приангарье оштрафовали на 400 тыс. рублей

В Слюдянском районе за мошенничество осудили бывшую сотрудницу управления социальной защиты. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что в 2021 году женщина требовала от граждан, обратившихся за получением социальных выплат на предпринимательскую деятельность по соцконтрактам, денежное вознаграждение от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в качестве одного из условий беспрепятственного получения бюджетных средств.

Кроме того, в отношении троих претендентов злоумышленница исключила часть документации об их доходах, что позволило им получить социальную помощь от государства при отсутствии законных оснований. Деньгами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению, причинив ущерб гражданам и бюджету Иркутской области.

Вину в совершении преступлений женщина не признала, выдвинув версию о том, что брала деньги у граждан в долг. Мошенницу признали виновной в преступлении и оштрафовали на 400 тыс. рублей.