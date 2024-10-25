Мемориал «Вечный огонь Славы» отремонтируют в Иркутске до конца 2024 года

В Иркутске до конца года отремонтируют мемориальный комплекс «Вечный огонь Славы». В настоящее время соответствующие работы уже начались, рассказали в пресс-службе мэрии.

Специалисты подрядной организации выполняют пескоструйную обработку гранитных блоков ограждения и зачистку швов. Ремонт организован в рамках мероприятий по подготовке к 80-летию Великой Победы. Будет обновлена плитка, отреставрировано гранитное ограждение.

Проект получил положительное заключение археологической и архитектурно-исторической экспертиз. Он согласован со Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

Помимо этого, предусмотрен ремонт линий электроснабжения и освещения на территории Вечного огня. Другой подрядчик проложит новые кабельные линии, установит опоры освещения и светодиодные светильники.