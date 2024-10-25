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Контракт с подрядчиком на реставрацию Дома актера в Иркутске планируют расторгнуть

В Иркутске подрядчик не справился с реконструкцией Дома актера, который является памятником истории и культуры регионального значения. Работы должны были закончиться в декабре 2024 года, однако компания на сегодня выполнила меньше половины работ и остановила их, в связи с чем контракт с ней собираются расторгнуть, рассказали в пресс-службе правительства Прианагрья.

«Мы сейчас рассматриваем вопрос расторжения контракта с данной организацией, а также корректировки проектной документации, чтобы новый подрядчик мог завершить работы на объекте. В настоящее время полностью завершены бетонные работы в цокольном этаже, проведены работы по каменной кладке, фасадные работы выполнены на 50%. Сделано утепление фасадов, но он не обшит доской. Также необходимо закрыть тепловой контур и провести мероприятия по подготовке здания к зиме», – прокомментировал руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

По информации правительства, Дом актера является значимым объектом, средства на его реставрацию предусмотрены в областном бюджете. Реализация работ взята на особый контроль.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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