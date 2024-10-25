Здание филармонии отремонтируют в Иркутске в 2025 году

В Иркутске отремонтируют здание филармонии. Работы состоятся в рамках обновления Театра юного зрителя им. Александра Вампилова, рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Такой большой объем работ проводился Иркутским ТЮЗом впервые. Здание приобрело совершенно другой вид. Благодаря поддержке министерства культуры Российской Федерации, правительства Иркутской области были выполнены работы по гидроизоляции фундаментов, капитальному ремонту фасадов, куполов и оконных заполнений. В следующем году продолжатся работы, финансирование у нас выделено. Будет отремонтировано здание Иркутской областной филармонии, которое вплотную примыкает к Театру юного зрителя. Мы договорились, что приведем к единой цветовой гамме эти здания», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

В этом году провели первый этап обновления ТЮЗа, который сейчас проходит к концу. На работы было выделено 49,3 млн рублей, из них 47,3 миллиона – из федерального бюджета. В планах – полное приведение ТЮЗа в надлежащий вид в течение трех лет.