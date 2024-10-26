На развязке Александровского и Качугского трактов в Иркутске организуют круговое движение

Круговое движение организуют на выезде из Иркутска на транспортной развязке Александровского и Качугского трактов. Схему движения изменят в выходные. На этом участке автодороги установят новые дорожные знаки, изменят разметку, которая разделит потоки транспорта, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«С воскресенья, 27 октября, движение на выезде из Иркутска будет осуществляться по четырем полосам: по двум на Качугский тракт, и двум – на Александровский. Они разделены барьерным ограждением. Главное изменение – создание элемента кольцевого движения для въезда в город. Машины с Качугского тракта при въезде в Иркутск теперь будут поворачивать налево и вместе с машинами с Александровского тракта выезжать либо на Иннокентьевский мост, либо на улицу Сурнова», – говорится в сообщении.

Новая схема разработана на основе документов транспортного планирования и прошла согласование в комиссии по безопасности дорожного движения и на техническом совете при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области. Она позволит увеличить пропускную способность развязки на 20-30%.

По данным властей, контроль за движением будет осуществляться на постоянной основе, по необходимости схема будет видоизменяться или дополняться исходя из складывающейся ситуации на дорогах.

«Задача новой схемы – ускорить движение транспорта, выезжающего из города, и убрать пересечение встречной полосы движения для машин, которые поворачивают на Александровский тракт. Сейчас они долго ждут возможности совершить маневр, поэтому образуется пробка», – отметили власти.