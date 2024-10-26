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Накопительный счет «На завтра» Ингосстрах Банка в топ-3 лучших по версии Выберу.ру

Аналитики финансового маркетплейса Выберу.ру назвали лучшие накопительные счета по итогам октября 2024 г. Всего в шорт-лист попали 20 сберегательных продуктов, которые предлагают банки из топ-100 по активам. Накопительный счет «На завтра» Ингосстрах Банка занял 2-е место в рейтинге лучших предложений.

Среди преимуществ счета «На завтра» эксперты портала Выберу.ру отметили высокую ставку – до 21,5% годовых, начисление процентов на ежедневный остаток, надбавку за покупки по картам и возможность вносить и снимать средства без ограничений.

Эксперты оценивали накопительные счета российских банков по многим критериям: ставке дохода, начисляемой на остаток средств на счете; порядку начисления процентов; наличию капитализации; реальному денежному доходу вкладчика, а также наличию комиссий и ограничений при переводе денег со счета. Дополнительно учитывалась значимость кредитной организации на финансовом рынке России.

Накопительный счет «На завтра» доступен для оформления в интернет-банке и приложении, после получения дебетовой карты с доставкой. Ознакомиться с подробными условиями можно на сайте Ингосстрах Банка.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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