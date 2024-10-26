Аварийный виадук в Мегете впервые за полвека капитально отремонтируют

В Ангарском городском округе в поселке Мегет впервые за полвека проводят капитальный ремонт аварийного виадука через железнодорожные пути и подходов к нему. В настоящее время работы уже начались, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Сейчас специалисты подрядной организации бетонируют опорные конструкции: это позволит обеспечить прочность и устойчивость сооружения. Проектом также предусмотрено устройство металлического пролетного строения: его поставка ожидается в ноябре, сборка будет идти до марта.

Помимо этого, на объекте предусмотрено устройство системы водоотвода вдоль железной дороги, установка наружного освещения, обустройство подходов к самому виадуку. Общая стоимость ремонта составит 511 млн рублей.

На период выполнения работ водители легкового транспорта пользуются временным проездом в районе станции Вересовка, а для жителей организовано движение автобусов до путепровода и обратно с двух сторон поселка.

Виадук был возведен в 1976 году, за годы эксплуатации он капитально не ремонтировался. В 2017 году было выявлено разрушение конструкции. В 2020 году разработали проект, по которому предполагалось повторное использование существующих железобетонных балок, однако в 2023 году было выявлено, что их состояние не соответствует нормативным требованиям, в связи с чем состоялась корректировка проектной документации. В марте 2024 года получено положительное заключение государственно экспертизы.

Полностью завершить ремонт планируют до сентября 2025 года.