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Развязку Александровского и Качугского трактов в Приангарье планируют сделать двухуровневой

Власти Иркутской области планируют изменить развязку Александровского и Качугского трактов, сделав ее двухуровневой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительстве.

«На этом участке планируется построить двухуровневую транспортную развязку. Сейчас идет разработке проектной документации. Ориентировочный срок завершения работ – середина 2025 года», – говорится в сообщении.

После этого планируется приступить к строительным работам.

Напомним, для улучшения дорожной ситуации с 27 октября на этом участке планируется организовать круговое движение: это позволит разделить транспортные потоки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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