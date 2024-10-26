Развязку Александровского и Качугского трактов в Приангарье планируют сделать двухуровневой

Власти Иркутской области планируют изменить развязку Александровского и Качугского трактов, сделав ее двухуровневой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительстве.

«На этом участке планируется построить двухуровневую транспортную развязку. Сейчас идет разработке проектной документации. Ориентировочный срок завершения работ – середина 2025 года», – говорится в сообщении.

После этого планируется приступить к строительным работам.

Напомним, для улучшения дорожной ситуации с 27 октября на этом участке планируется организовать круговое движение: это позволит разделить транспортные потоки.