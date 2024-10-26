Выборы атамана войскового казачьего общества состоялись в Иркутске

На этом посту Анатолия Никитина сменил Дмитрий Смоликов, ветеран СВО. За него проголосовало большинство: 100 – «за», 7 – «против».

От имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с приветственным словом к участникам мероприятия обратился заместитель главы региона Вячеслав Эглит.

– В истории Иркутского казачьего войска немало ярких страниц и славных имен. Казаки всегда верой и правдой служили Отечеству, героически сражались за его свободу и независимость, самоотверженно трудились, осваивали новые земли, вносили большой вклад в духовно-нравственное воспитание молодых казаков. Нынешнее поколение казаков так же бережет и приумножает традиции своих предшественников, стремится деятельно участвовать в жизни страны и общества. В новых исторических обстоятельствах казаки делом доказали, что они нужны России. При непосредственной поддержке Президента страны казачество возрождается и становится заметной частью общественной жизни России, – сказал Вячеслав Эглит.

Об итогах проделанной работы на встрече рассказал Анатолий Никитин. Он сообщил, что в Министерстве юстиции РФ зарегистрировано 47 казачьих обществ региона, включая три окружных, два районных, два юртовых и 41 первичное. Из общего количества 35 внесены в Государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации. В 2024 году численность Иркутского войскового казачьего общества составляет 1681 человек.

Казаки привлекаются к охране общественного порядка и лесов, работают с молодежью, занимаются патриотическим воспитанием. При содействии министерства образования Иркутской области на 1 октября 2024 года в регионе создано 29 кадетских классов казачьей направленности в 17 школах 14-ти муниципальных образований Приангарья. Сейчас в казачьих классах 560 учеников. В этом году в Иркутской области впервые пошел конкурс «Лучший кадетский класс» СФО.

Действует Молодежная казачья организация Иркутского войскового казачьего общества, которая объединяет детей и молодежь войска в возрасте от 8 до 35 лет в количестве 900 человек. Активно развивается Казачий клуб имени Якова Похабова Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского. При первичных казачьих обществах действует 14 казачьих кадетских клубов. Кроме того, на территории Иркутского войскового казачьего общества насчитывается 34 казачьих творческих коллектива.

Анатолий Никитин также сообщил, что 256 казаков Иркутского ВКО принимают участие в специальной военной операции. Казаки и их семьи занимаются отправкой гуманитарной помощи бойцам из Иркутской области. За последнее время было собрано и отправлено более 120 тонн груза, четыре автомашины, пять квадроциклов.

– Лучшие черты казачества – патриотизм, верное служение Отечеству, защита православия – сейчас как никогда востребованы временем. Сегодня мы не только подводим итоги работы за отчетный период, но и обсуждаем перспективы дальнейшего развития казачества на ближайшие годы. Выражаю уверенность, что принятые решения будут способствовать эффективному выполнению задач, стоящих перед казачеством, – отметил Вячеслав Эглит.