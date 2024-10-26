Владельца премиального автомобиля Jaguar могут лишить прав в Иркутске за езду с «блатным» номером

В Иркутске привлекут к ответственности владельца премиального автомобиля Jaguar за управление автомобилем с подложным госномером. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции

«24 октября около 01:00 в ходе патрулирования микрорайона Солнечный дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль Juguar XF, на передней части которого отсутствовал госномер, а сзади имелись нестандартные государственные регистрационные знаки "В777ОР" 777», – говорится в сообщении.

При проверке документов установлено, что 24-летний иркутянин управлял транспортом с заведомо подложным номером. Кроме того, в сентябре этого года этого водителя уже привлекали к ответственности за аналогичное правонарушение.

В отношении молодого человека составили два административных протокола. Иркутянину грозит лишение права управления транспортом на срок до одного года.