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Владельца премиального автомобиля Jaguar могут лишить прав в Иркутске за езду с «блатным» номером

В Иркутске привлекут к ответственности владельца премиального автомобиля Jaguar за управление автомобилем с подложным госномером. Подробности рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

<p>Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции</p>

Фото: пресс-служба региональной Госавтоинспекции

«24 октября около 01:00 в ходе патрулирования микрорайона Солнечный дорожные полицейские обратили внимание на автомобиль Juguar XF, на передней части которого отсутствовал госномер, а сзади имелись нестандартные государственные регистрационные знаки "В777ОР" 777», – говорится в сообщении.

При проверке документов установлено, что 24-летний иркутянин управлял транспортом с заведомо подложным номером. Кроме того, в сентябре этого года этого водителя уже привлекали к ответственности  за аналогичное правонарушение.

В отношении молодого человека составили два административных протокола. Иркутянину грозит лишение права управления транспортом на срок до одного года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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