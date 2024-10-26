Второй этап берегоукрепления реки Китой проведут в Ангарске за 578,7 млн рублей

В Ангарске проведут второй этап берегоукрепления реки Китой. Проект является частью долгосрочной стратегии по защите города от паводков. Стоимость проекта составляет 578,7 млн рублей, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«По итогам обсуждения сегодня на самой площадке приняли решение обратиться в Правительство России для дальнейшего выделения средств из федерального бюджета на реализацию проекта второго этапа берегоукрепления на условиях софинансирования из областной казны. В будущем планируем развитие данной территории, включая создание рекреационной зоны для жителей», – прокомментировал шубернатор Приангарья Игорь Кобзев.

Первый этап работ был завершен в 2017 году. Тогда было построено сооружение протяженностью 1,2 км. Впоследствии оно защитило от подтопления микрорайоны Старица и Кирова, а также предотвратило возможные убытки на сумму около 460 млн рублей.