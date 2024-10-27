За три года в Мегете построят центральный водопровод за 629 млн рублей

В поселке Мегет ведется строительство водопроводных сетей общей протяженностью 15 километров. Техническая готовность объекта – 17%, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

В этом году на проведение работ направлено свыше 85,2 млн рублей, в том числе более 70,7 млн рублей из регионального бюджета. Проект разделен на три этапа и должен быть завершен в 2026 году. Общая цена контракта – около 629 млн рублей.

Обустройство магистральных водоводов от насосной станции второго подъема водоочистных сооружений города Ангарска, расположенных в 290-м квартале, до водопроводной насосной станции в 1-м квартале поселка Мегет началось в 2024 году.

На сегодняшний день подрядчик завершает работы первого этапа и частично приступил к выполнению второго этапа. Открытым способом уложено свыше двух тысяч погонных метров труб. На четырех участках выполнено строительство трубопровода методом горизонтально направленного бурения. В зимний период, после замерзания грунтовых вод, будут проведены работы по укладке трубопровода на самых сложных участках трассы – болотистых местах.

«Строительство водопроводных сетей в Мегете имеет важное социальное значение – это позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения. Масштабный проект реализуется при поддержке Правительства Иркутской области. Видим, что работы идут в соответствии с графиком, даже с небольшим опережением, подрядчик обеспечен всем необходимым для их выполнения в срок и в должном объеме», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.