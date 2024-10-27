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В Приангарье ищут подрядчика для проектирования дорог в «Байкальской слободе»

Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области приступила к поиску подрядчика для проектирования дорожной сети в туристическом кластере «Байкальская слобода», который планируют создать неподалеку от Тальцов. Подробности сообщаются в документации на портале госзакупок.

Стоимость контракта составляет 47,5 млн рублей. Согласно данным в документации, протяженность дороги будет равна 7,5 км. Планируется создать две трехметровые полосы с облегченным покрытием, а также двухметровые обочины. Кроме того, предусмотрено устройство подъездных путей, наружного освещения, тротуаров, велосипедных дорожек, парковок для автотранспорта на 1138 машиномест, а также локально-очистных сооружений.

Проект новой дорожной сети необходимо разработать до 15 сентября 2026 года. Подрядчика определят 13 ноября 2024 года.

Всесезонный курорт мирового уровня «Байкальская слобода» планируют создать неподалеку от Тальцов в Иркутском районе. Посетителям будет доступен широкий набор услуг и вариантов досуга, предусматривающий как активный отдых, так и более спокойные форматы.  Ключевым туристическим объектом территории станет крупнейшая в Сибирском федеральном округе яхтенная марина полного цикла на 200 судов.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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