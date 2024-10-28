«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%

«Снизить инфляцию, убить экономику», «поставить свечку в церкви за компании, которые будут рефинансировать свои долги в 2025 году», «добить фондовый рынок», «а ключевая ставка еще влияет на инфляцию?» – так аналитики, не скупясь на выражения, комментируют решение Центробанка повысить ключевую ставку сразу до 21%.

23% уже в декабре?

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Поэтому требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании», – говорится в пресс-релизе регулятора.

Это означает, что ставку в этом году точно не снизят, рассуждают аналитики. А учитывая, что средняя ключевая ставка в 2025 году ожидается 17-20% (ранее было 14-16%), в текущем цикле могут спокойно повысить и до 23% в декабре.

«Центробанк обеспокоен»

Повышение ставки до 21% не было базовым сценарием, комментирует решение ЦБ главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

«Такое решение подразумевает, что Центральный банк в значительной степени обеспокоен сохранением проинфляционных рисков. Такое решение транслирует настойчивое желание регулятора обеспечить возврат инфляции к 4% цели уже к концу 2025 года. Это повышает вероятность того, что процентные кредитные и депозитные ставки во втором полугодии 2025 года с большой вероятностью будут иметь тенденцию к снижению».

«Ставки по ипотеке запредельные»

Рыночные ставки по ипотеке и так находятся на запредельном уровне, поэтому повышение ставки уже мало влияет на строительный рынок. По словам руководителя ЕРЗ.РФ Кирилла Холопика, рынок нового жилья упал до уровня 2015 года, продажи держатся за счет семейной ипотеки и состоятельных покупателей.

«Темпы роста себестоимости строительства существенно опережают уровень инфляции. Плохие продажи и рост себестоимости в совокупности «съедают» маржинальность девелоперского бизнеса, что является существенной проблемой при согласовании банковского проектного финансирования по новым проектам. В таких условиях несложно прогнозировать существенное сокращение стартов новых строек многоквартирных домов», – резюмирует эксперт.

«Вклады будут привлекательнее»

Фондовый рынок был разочарован решением ЦБ. «После объявления решения Банка России по ключевой ставке рынок уверенно пошёл вниз, и завершил торги в достаточно существенном минусе, – отмечает Наталья Мильчакова ведущий аналитик Freedom Finance Global. – Индекс Мосбиржи упал на 2,06%, опустившись ниже 2700 пунктов. Банк России, вопреки ожиданиям консенсуса аналитиков повысил ключевую ставку сразу до 21% годовых, что разочаровало инвесторов на фондовом рынке, ожидающих, что вклады в банках теперь будут более привлекательными».

«А ключевая ставка еще влияет на инфляцию?»

«На этот раз до 21%, как говорят игроки в карты, очко. Дальнейшее повышение уже вроде как перебор, но ЦБ остался верен себе и допустил возможность дальнейшего повышения ставки уже на следующем заседании», – пишут аналитики БКС Мир инвестиций.

Также регулятор ухудшил оценку инфляции на этот год до 8,5%. «Однако даже новый прогноз 8,5% выглядит как-то блёкло на фоне величины ставки 21%. Рискну предположить, что после некоторого уровня повышение ставки уже не сказывается на инфляции, и этот уровень, как мне кажется, давно пройден», – резюмирует эксперт БКС Максим Шеин.

Изменение прогноза по средней ставке – на следующий год она составит 17-20% вместо предыдущей оценки 14-16% – по мнению аналитиков, негативно скажется не только на корпорациях, но и на бюджете. «Из-за завышенной ставки «бюджет будет переплачивать более триллиона рублей в виде процентов, ещё около 500 млрд лишних трат – на компенсацию по льготной ипотеке».