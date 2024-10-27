Ремонт Дома офицеров в Приангарье планируют завершить ко Дню Победы

В Иркутске продолжается ремонт Дома офицеров. В этом году в рамках первого этапа приводят в порядок кровлю и фасад здания: завершить эти мероприятия частично рассчитывают до конца ноября, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Объект непростой, переходим на постоянный контроль и штабной режим работы, ведь наша цель остается прежней — завершить все к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году. Сейчас совместно с администрацией Иркутска и общественными организациями проработаем вопрос благоустройства прилегающей территории, в частности — нужно решить судьбу военной техники, перенести ее в другое место или оставить возле Дома офицеров, будем ориентироваться на мнение граждан», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев.

На сегодняшний день 70% крыши укрыто кровлей: завершение планируется 30 ноября 2024 года. Ремонтные работы по фасаду здания планируют закончить в апреле 2025 года. На данный момент завершается утепление теплоконтуров, ведутся работы по отделке.

Ремонтные работы начались весной 2024 года. Обновление Дома офицеров проводится в два этапа. Первый – это ремонт кровли и фасада, второй этап включает внутреннюю отделку помещений и ремонт инженерной системы. На капитальный ремонт кровли из областного бюджета направлен 21 миллион рублей. Стоимость контракта на ремонт фасада составляет более 50 миллионов рублей.

На данный момент в здании располагаются «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» и «Молодежный кадровый центр», а после завершения ремонтных работ внутри будет создан центр патриотического воспитания, а также расширен уже существующий Музей боевой славы, посвященный Великой Отечественной войне.