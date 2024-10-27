Иркутяне рассказали, почему дети не любят ходить в школу

В Иркутске аналитики SuperJob провели исследование и выяснили, почему дети не любят ходить в школу. В опросе приняли участие экономически активные жители. Результаты есть у SIA.RU.

«На вопрос, почему некоторые дети ненавидят школу, 25% иркутян ответили, что ученики в первую очередь страдают из-за конфликтов со сверстниками. 17% обвинили школьную программу: по их мнению, многое из преподаваемого никогда не пригодится в жизни. 16% винят педагогов, которые отказываются видеть в каждом ученике личность. 14% родителей, которые в погоне за высокими оценками превращают жизнь детей в ад», – говорится в сообщении.

Каждый десятый назвал другие ключевые факторы, среди которых скука, сложная учебная программа, перегрузки, обилие домашних заданий, особенности подросткового возраста, субъективность оценочной системы, нежелание следовать дисциплине и прочее. Еще 8% опрошенных уверены, что школу не любят только ленивые, которые не хотят учиться.