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Паромную переправу Сахюрта – Ольхон реконструируют за 850 млн рублей

Реконструкцию причальных сооружений для паромной переправы поселок Сахюрта – остров Ольхон проведут в Иркутской области на островной части, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику, который уже определен, предстоит обустроить причал, пирс, пост охраны, павильон для пассажиров, подпорную стену, два туалетных модуля, комплектную насосную станцию ливневого стока, комплекс установок очистки поверхностного стока.

Стоимость контракта составляет почти 850 млн рублей. Работы планируется выполнить в пять этапов до 30 сентября 2026 года.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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