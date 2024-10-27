Названы самые необычные профессии, представителей которых ищут в Иркутской области

Аналитики российского онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru провели исследование и выявили самые необычные предложения о работе, которые открыты в октябре в Иркутской области. Результаты есть у SIA.RU.

В настоящее время в Приангарье крупная федеральная сеть доставки еды ищет руководителя по развитию региона. Ему предстоит организовывать работу команды, участвовать в подборе персонала и разработке комплекса мероприятий по достижению KPI. Рассматриваются кандидаты с высшим образованием и опытом работы на управленческой позиции от трех лет.

Также среди жителей Иркутской области ищут советника отдела реализации молодежной политики. Он будет курировать проекты патриотического воспитания молодежи, вести сопроводительную документацию, проводить исследования состояния курируемой сферы, организовывать форумы, конференции, семинары и другие мероприятия. Вакансия доступна кандидатам без опыта работы, наличие высшего образования является обязательным.

В регионе также ведутся поиски даймё ресторана японской кухни. Ему предстоит выполнять обязанности бармена и администратора зала.

В список необычных вакансий октября также попали предложения для звукорежиссера караоке, командира отделения, пешего эксперта, контролера круглого леса и специалиста по работе с деревом.