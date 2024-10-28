Аналитики предупреждают о риске жесткой посадки экономики

Банк России повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (п.п.), до 21%, сделав акцент на повышении инфляционных ожиданий. Новая ставка на 1 п.п. выше ожиданий консенсус-прогноза.

– Именно инфляционные ожидания определяют жесткость денежно-кредитной политики в текущих условиях, – поясняют аналитики БКС Мир инвестиций.

Пресс-конференция по итогам заседания была жесткой. ЦБ подтвердил свое намерение стабилизировать инфляцию. Как пояснил регулятор, заякоривание инфляционных ожиданий и повышенный рост тарифов — ключевые факторы повышения ставки. По оценке ЦБ, рост тарифов дополнительно разгоняет инфляцию на 1 п.п.

По оценке аналитиков БКС, повышение ставки до 21% увеличивает риск жесткой посадки экономики.

– Банк России ориентируется на совокупную динамику кредитования. Тем не менее кредитование физлиц начало замедляться уже в сентябре. Портфель кредитов вырос только на 0,2 трлн руб. Ипотечный портфель показал снижение. Оперативные данные за три недели октября говорят о сокращении выдач кредитов физлицам примерно на 35%. За сентябрь выдачи сократились только на 10%. Предполагаем, что по итогам октября будет сокращение кредитного портфеля физлицам, – отмечают эксперты БКС.

Совокупное сокращение кредитного импульса физлиц составит до 6 трлн руб. — это 3% ВВП — почти весь рост экономики в этом году, который прогнозируем на уровне 3,5–3,7%.

– Вслед за падением спроса замедлится рост выручки предприятий и спрос на корпоративный кредит. Увеличится риск неплатежей по ранее выданным кредитам, что приведет к более строгому контролю вновь выдаваемых займов. Рост заработных плат начнет активно замедляться, – резюмируют аналитики.