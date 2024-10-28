Водителям в Иркутской области готовы платить 147 тыс. рублей в месяц

Аналитики hh.ru специально ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, который отмечался 27 октября, выяснили, растет ли спрос на водителей и в каких регионах страны им предлагают наиболее высокие заработки.

По итогам третьего квартала 2024 года водители входят в тройку наиболее востребованных специалистов в России, наряду с менеджерами по продажам и продавцами. На их долю приходится 5% от всех вакансий, открытых за указанный период в РФ. Всего за период июль-сентябрь 2024 года в России было открыто 175 тыс. вакансий для водителей, и это на 2% больше, чем в первом квартале этого года.

На Иркутскую область приходится 2,6% от всех вакансий водителей в стране.

Конкуренция за рабочие места среди соискателей-водителей пониженная – всего 2,4 резюме на вакансию при норме от 4,0. Медиана предлагаемой водителям зарплаты в регионе по итогам 3 квартала 2024 года составила 147 200 руб., что на 2% меньше, чем в 1 квартале.

Наибольшее число вакансий для водителей было открыто в Москве – 8,9% от всех подобных предложений в России. Также спрос на водителей высок в Московской области (7,8%), Краснодарском крае (4,6%), Санкт-Петербурге (4,3%), Свердловской области (3,3%) и Красноярском крае (3,1%).

Чаще всего работодатели искали кандидатов с правами категории В (39% вакансий для водителей), на втором месте по востребованности специалисты с правами категории С (25%), на третьем – с правами категории CE (15%), а реже всего открывали вакансии для водителей с правами категории D (0,5%).

Заметнее всего потребность в водителях выросла в этом году в республике Саха (Якутия): число вакансий для них в третьем квартале выросло на 66% к первому кварталу года, далее идет Красноярский край (+28%), Приморский край (+26%), Санкт-Петербург (+25%), Москва (+20%), Амурская область (+19%) и Рязанская область (+18%).

Также Республика Саха (Якутия) возглавила топ регионов, где водителям готовы платить наиболее высокие зарплаты – 185 100 рублей, в среднем.

На втором месте по уровню предлагаемых заработных плат – Чувашская Республика (180 000 руб.), на третьем – Забайкальский край (179 600 руб.). Далее – Курганская область (176 500 руб.), Республика Бурятия (165 400 руб.), Оренбургская область (162 200 руб.), Амурская область (161 600 руб.), Ставропольский край (155 000 руб.) и Алтайский край (153 500 руб.). А медиана предлагаемых зарплат для водителей в целом по стране составила 125 000 тысяч рублей.

Важно учесть, что на величину предлагаемых заработных плат в данном случае влияет значительная доля вахтовых вакансий – это каждое третье предложение о работе для водителей (34%).

Кроме того, водители входят в число умеренно-дефицитных специалистов: на одну вакансию для них приходится, в среднем, 3 резюме потенциальных кандидатов (норма для рынка труда 4 – 7,9 резюме на вакансию). Но в ряде российских регионов этот дефицит значительно более выраженный: в Чукотской АО лишь 0,5 резюме на вакансию, Ненецком АО (0,7), Еврейской АО (1,2), Курганской области (1,3), Амурской области (1,6), Приморском крае (1,8), Кабардино-Балкарской республике, Республике Адыгея и Тамбовской области (по 1,9). А наиболее благополучная ситуация с водителями сложилась на рынке труда в Санкт-Петербурге (4,5 резюме на вакансию), Москве (4,7), Чеченской Республике (5,3), Республике Дагестан (5,7) и Республике Тыва (6,1).