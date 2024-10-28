«Мы впервые находимся в циклическом перегреве экономики». 15 тезисов Набиуллиной

25 октября Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что, если раньше ставку повышали в ответ на внешние шоки, то сейчас ситуация совершенно иная. «В 2022 году мы поднимали ставку до 20%, чтобы купировать риски финансовой стабильности, чтобы предотвратить отток средств из банков. Сейчас ситуация другая — мы повышаем ставку в ответ на рост инфляции».

Основные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной: