«Мы впервые находимся в циклическом перегреве экономики». 15 тезисов Набиуллиной

25 октября Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что, если раньше ставку повышали в ответ на внешние шоки, то сейчас ситуация совершенно иная. «В 2022 году мы поднимали ставку до 20%, чтобы купировать риски финансовой стабильности, чтобы предотвратить отток средств из банков. Сейчас ситуация другая — мы повышаем ставку в ответ на рост инфляции».
Основные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной:
- Чтобы сдержать ускоренный рост цен, нам потребуется большая жесткость денежно-кредитной политики в 2025 г.
- «Мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался».
- Рост мировой экономики замедляется. Это означает более умеренную динамику спроса на российские сырьевые товары.
- ЦБ допускает возможность дополнительного повышения ставки в декабре 2024 года.
«Вероятность, что 21% станет пиком текущего цикла, оценивать сложно. Мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании».
- Повышение утилизационного сбора окажет «заметное» влияние на темпы инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
«В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах — он составляет 4,6% — это окажет заметное влияние на инфляцию».
- В целом признаков замедления инфляции не наблюдается. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились.
«За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения. Мы сохраняем приверженность цели по инфляции в 4%. Это не означает, что ключевая ставка не работает. Без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше… Чем дольше инфляция отклоняется от цели, тем меньше население верит в ее возвращение к низким уровням».
- ЦБ ожидает достижения таргета по инфляции в I полугодии 2026 г.
- Высокая ключевая ставка гораздо больше влияет на замедление инфляции, чем на снижение экономического роста.
- При сильном дефиците физических ресурсов, как сейчас, дешевые деньги приведут к раскручиванию инфляционной спирали. Высокая инфляция выгодна компаниям-монополистам. За это будут платить граждане.
- «В 2022 году мы поднимали ставку до 20%, чтобы купировать риски финансовой стабильности, чтобы предотвратить отток средств из банков. Сейчас ситуация другая — мы повышаем ставку в ответ на рост инфляции».
- ЦБ не закладывает в свой прогноз риск рецессии экономики.
- ЦБ беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании, поэтому регулятор вернулся к теме введения макропруденциального регулирования.
- Доступность жилья и доступность ипотеки — не одно и то же.
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«Спрос на жилье будет более сбалансированным под влиянием отмены льготной ипотеки. По сути, это возвращение к более обоснованному спросу на жилье. Наши застройщики накопили хорошую подушку безопасности. Прибыль строительного сектора в 2023 году почти в пять раз превысила показатель 2019 года, а по экономике в целом — лишь вдвое, комментирует глава ЦБ».
- «Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно, но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции, устойчивое замедление устойчивой инфляции, если хотите, и скорректируем прогноз, то может этого и не понадобиться».
При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии предела повышения ключевой ставки, по достижении которой ЦБ прекратил бы ее повышение. «Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5–8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030-го»,— сказала госпожа Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
- «Это первый эпизод, когда мы находимся в циклическом перегреве экономики. Все предыдущие периоды высоких ставок были связаны с внешними шоками и экономическим спадом. Сейчас экономика находится в диаметрально противоположной точке».