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Ключевая ставка
«Убить экономику». Эксперты – о повышении ключевой cтавки до 21%
«Мы впервые находимся в циклическом перегреве экономики». 15 тезисов Набиуллиной
Высокая ставка не работает? Четыре причины, почему не удаётся укротить инфляцию
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«Мы впервые находимся в циклическом перегреве экономики». 15 тезисов Набиуллиной

25 октября Банк России повысил ключевую ставку на 200 б.п., до 21% годовых. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина отметила, что, если раньше ставку повышали в ответ на внешние шоки, то сейчас ситуация совершенно иная. «В 2022 году мы поднимали ставку до 20%, чтобы купировать риски финансовой стабильности, чтобы предотвратить отток средств из банков. Сейчас ситуация другая — мы повышаем ставку в ответ на рост инфляции».

Основные тезисы выступления Эльвиры Набиуллиной:

  1. Чтобы сдержать ускоренный рост цен, нам потребуется большая жесткость денежно-кредитной политики в 2025 г.
  2. «Мы рассматривали сегодня три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%. Вариант сохранения ставки не рассматривался, никем не предлагался».
  3. Рост мировой экономики замедляется. Это означает более умеренную динамику спроса на российские сырьевые товары.
  4. ЦБ допускает возможность дополнительного повышения ставки в декабре 2024 года.
    «Вероятность, что 21% станет пиком текущего цикла, оценивать сложно. Мы допускаем возможность повышения ставки на следующем заседании».
  5. Повышение утилизационного сбора окажет «заметное» влияние на темпы инфляции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
    «В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах — он составляет 4,6% — это окажет заметное влияние на инфляцию».
  6. В целом признаков замедления инфляции не наблюдается. В сентябре текущие темпы роста цен вновь ускорились.
    «За последние три года уровень цен вырос на 30%. При этом рост цен за последний год уже нельзя объяснить структурными изменениями в экономике. Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения. Мы сохраняем приверженность цели по инфляции в 4%. Это не означает, что ключевая ставка не работает. Без повышения ключевой ставки инфляция была бы намного больше… Чем дольше инфляция отклоняется от цели, тем меньше население верит в ее возвращение к низким уровням».
  7. ЦБ ожидает достижения таргета по инфляции в I полугодии 2026 г.
  8. Высокая ключевая ставка гораздо больше влияет на замедление инфляции, чем на снижение экономического роста.
  9. При сильном дефиците физических ресурсов, как сейчас, дешевые деньги приведут к раскручиванию инфляционной спирали. Высокая инфляция выгодна компаниям-монополистам. За это будут платить граждане.
  10. «В 2022 году мы поднимали ставку до 20%, чтобы купировать риски финансовой стабильности, чтобы предотвратить отток средств из банков. Сейчас ситуация другая — мы повышаем ставку в ответ на рост инфляции».
  11. ЦБ не закладывает в свой прогноз риск рецессии экономики.
  12. ЦБ беспокоит накопление рисков в корпоративном кредитовании, поэтому регулятор вернулся к теме введения макропруденциального регулирования.
  13. Доступность жилья и доступность ипотеки — не одно и то же.

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    «Спрос на жилье будет более сбалансированным под влиянием отмены льготной ипотеки. По сути, это возвращение к более обоснованному спросу на жилье. Наши застройщики накопили хорошую подушку безопасности. Прибыль строительного сектора в 2023 году почти в пять раз превысила показатель 2019 года, а по экономике в целом — лишь вдвое, комментирует глава ЦБ».
  14. «Повышение ставки не предопределено. Мы допускаем возможность, действительно, но если мы увидим достаточно существенное замедление устойчивой инфляции, устойчивое замедление устойчивой инфляции, если хотите, и скорректируем прогноз, то может этого и не понадобиться».
    При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила об отсутствии предела повышения ключевой ставки, по достижении которой ЦБ прекратил бы ее повышение. «Наш прогноз, что мы в 2027 году придем к нейтральной ставке в диапазоне 7,5–8,5%. Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030-го»,— сказала госпожа Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.
  15. «Это первый эпизод, когда мы находимся в циклическом перегреве экономики. Все предыдущие периоды высоких ставок были связаны с внешними шоками и экономическим спадом. Сейчас экономика находится в диаметрально противоположной точке».

/ Сибирское Информационное Агентство /
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