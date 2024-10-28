Осужденные сбежали из исправительного центра в Забайкальском крае

СК начал проверку по признакам халатности.

27 октября СМИ сообщили о четырех осужденных, которые сбежали из исправительного центра в городе Нерчинске Забайкальского края. Инцидентом заинтересовался краевой Следственный комитет.

Руководитель СК Забайкалья Алексей Вольный поручил провести доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ – халатность.

«Следователи изучат документы, регламентирующие условия нахождения осужденных и контроля за их пребыванием в учреждении. По результатам проверки правоохранители примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством», – говорится в сообщении СУ СКР по Забайкальскому краю.